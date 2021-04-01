Турагентства в Европе начали предлагать поездки в Россию за прививкой от COVID-19

Увидеть популярные российские достопримечательности и заодно сделать прививку предлагают жителям Европы на сайте немецкого отделения норвежского туроператора. Причем, вариаций так называемых «вакцинных туров» появилось сразу три: первый - стоимостью почти 3 000 евро - предлагает провести три недели в Москве. Ровно столько должно пройти между двумя инъекциями вакцины. Второй - в полтора раза дешевле - рассчитан на два коротких визита в Россию. А третий - самый не дорогой - предлагает отдохнуть в Стамбуле с вакцинацией в транзитной зоне аэропорта в Москве.

В состав первой тургруппы вошло уже более 40 соотечественников из Германии.

«Прививок просто не хватает. И организация такая, что нормальным немцам, которые хотели бы сделать прививку, надо будет ждать как минимум до середины лета, а может быть еще и сильно позже», - говорит житель Германии Григорий Энгельс.

Координацию приезда в Россию соотечественников, проживающих за границей, на себя взяли активисты Общероссийского народного фронта. Вакцину предоставила одна из фармацевтических компаний, а список иностранцев, желающих привиться российской вакциной, составили волонтеры, разбросанные по всему миру. В рамках проекта «Своих не бросаем» в разгар пандемии они уже занимались эвакуацией наших соотечественников из-за рубежа.

«Запрос идет на сотни человек, которые готовы приехать в Россию, чтобы вакцинироваться. Пока мы говорим только о гражданах России, потому что им легко приехать, так как им не нужна виза. Но мы очень надеемся, что эта практика распространится и на иностранцев», - поясняет координатор проекта Общероссийского народного фронта «Своих не бросаем» Валерий Горюханов.

Первые трое «русских немцев» приедут в Россию уже 5 апреля. С 8 апреля планируют завозить граждан ЕС. Пока от них принимают лишь предварительные заявки - официально границы закрыты.

С аналогичными предложениями уже выступали в Италии и Молдове. До пандемии был популярен так называемый «медицинский туризм», когда граждане разных стран ездили на операции в Германию, Турцию и Израиль. Теперь главным туристическим направлением может стать Россия. В отличие от Европы, где в первую очередь прививают людей из группы риска, в Молдавии записаться на вакцинацию может любой желающий.

«Такой тур стоит от 1200 евро с человека. Но даже при такой цене отправиться в такой тур хотели бы тысячи человек. Но есть одно "но": для того, чтобы попасть в этот тур, граждане должны соответствовать определенным критериям», - объяснил директор туристического агентства Ион Курмей.

Эти критерии - вид на жительство в России, наличие близких родственников или медицинские показания. Хотя вакцинация официально к лечению не относится. Поэтому пока западные политики размышляют над регистрацией «Спутника V» в ЕС, граждане этих стран что называется, голосуют за российскую вакцину - ногами и деньгами готовы на все возможное в рамках разумного, чтобы как можно быстрее заполучить заветный препарат.