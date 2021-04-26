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В Роспотребнадзоре рассказали о правильном ношении масок в жару

Кира Карон
02:19 26.04.2021
В Роспотребнадзоре рассказали, как летом носить маски.
В Роспотребнадзоре рассказали о правильном ношении масок в жару
© Фото: Georg Wendt, dpa, Globallookpress
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В сильную жару риск получить тепловой удар из-за ношения маски очень мал. Маска не может нарушить теплообмен, но от темных средств индивидуальной защиты лучше отказаться в пользу светлых.

«Не нужно бояться получить тепловой удар из-за применения средств индивидуальной защиты. Существенно нарушить теплообмен маска не может», - сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

Для обеспечения нормального теплообмена в сильную жару необходимо оставлять открытыми другие участки тела, а голову защитить от солнца легким головным убором.

В пресс-службе добавили, что в жаркую погоду средства защиты менять чаще, так как они быстрее становятся влажными, и эффективность снижается.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как безопасно провести майские праздники. Лучшим местом для майских праздников в этом году станет дача, где можно провести время в семейном кругу. Находиться в больших компаниях в этот период не стоит в принципе, а во время прихода гостей следует не забывать про маски.

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