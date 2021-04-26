Глава МИД ФРГ: альтернативы диалогу с Россией не существует

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил об отсутствии альтернатив пути установлению диалога с Россией в международной политике. Об этом он заявил в ходе мероприятия Германского атлантического общества, отвечая на вопрос о предполагаемой встрече президентов России и США.

«Это путь, которым мы в ЕС идем. Считаю, этому нет разумной альтернативы», - цитирует ТАСС заявление главы немецкого МИД.

Ранее в Кремле высказались о возможных дате и месте встречи Путина и Байдена. Как заявил по этому вопросу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, единственный временной ориентир на данный момент - летние месяцы.