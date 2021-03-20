Российский гроссмейстер Непомнящий обыграл действующего чемпиона мира Карлсена в полуфинале Magnus Carlsen Invitational
В финале россиянин встретится с нидерландским шахматистом с русскими корнями Анишем Гири.
© Фото: City News Moskva, Global Look Press
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий обыграл действующего чемпиона мира, норвежца Магнуса Карлсена, обеспечив себе тем самым выход в финал шахматного онлайн турнира Magnus Carlsen Invitational.
В финале россиянин встретится с нидерландским шахматистом Анишем Гири. Он имеет русские корни.
Ян Непомнящий — двукратный победитель командного чемпионата мира в составе команды Российской Федерации. В декабре 2020 года россиянин во второй раз стал победителем суперфинала чемпионата России по шахматам. Впервые это произошло в 2010 году.