Армия Шойгу прибыл с рабочим визитом в Таджикистан Алексей Курильченко Глава Минобороны РФ прибыл в Таджикистан для участия в заседании Совета министров обороны ОДКБ. © Фото: MOD Russia via Globallookpress.com Читайте нас на: Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Таджикистан, где примет участие в работе заседания Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Участники заседания, которое состоится 27 апреля в Душанбе, обсудят вызовы и угрозы военной безопасности государств – членов ОДКБ. Также Шойгу проведет встречу с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо. Ранее в Таджикистане завершились совместные учения войск России и Таджикистана. Дебютантом этих учений стал современный санитарный бронеавтомобиль «Линза». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика