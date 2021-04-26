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В песках и горах южного Таджикистана: российские и таджикские военные уничтожили условное бандформирование

Тимур Шерзад
Анатолий Бородкин
18:13 26.04.2021
Дебютантом этих учений стал современный санитарный бронеавтомобиль «Линза».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Условный прорыв крупной группировки боевиков через госграницу сдержали военнослужащие 201-й российской базы и подразделения Таджикистана. Совместные учения проходили на трех полигонах. Реактивные установки накрывали вражеские отряды лавиной огня. Разящие удары наносили самоходные гаубицы. Штурмовая авиация не оставляла шансов укрыться от неуправляемых ракет. Задействовали в учениях и новейшую технику. 

Всего за неделю активной фазы учений в предгорьях Памира звенья ударных Ми-24 израсходовали более трехсот ракет класса «воздух-поверхность». Экипажи поразили десятки движущихся и замаскированных, скрытых целей. Сейчас «двадцать четверки» прикрывают высадку десанта и ведут обстрел вражеских подразделений. 

Пока транспортно-боевые Ми-8 высаживают группу спецназа, ударные Ми-24 кружат «вертолетную карусель». Одной из машин переданы координаты передовой группы условного противника, движущейся на пикапах. Экипаж наносит по колонне ракетный удар.

Атаку основных сил незаконного бандформирования срывают артиллеристы. С правого фланга на позиции выдвигаются гаубицы. Самоходные артустановки «Акация» Вооруженных сил Таджикистана ведут шквальный огонь. Их удар поддерживает реактивная артиллерия российской военной базы. «Ураганы» и «Грады» создают огненный вал, не давая противнику возможности не то что маневрировать, но и головы поднять.

Для контрудара и поддержки мотострелков в образовавшуюся после массированной артподготовки брешь выдвигаются танки Т-72. Залп по второй линии обороны бандформирования - и незамедлительная смена позиции.

Современный санитарный бронеавтомобиль «Линза» - дебютант учений. Машина предназначена для эвакуации раненых с поля боя. По пескам южного Таджикистана разгоняется до 120 километров в час. Обзор для экипажа увеличен за счет камер наблюдения. Это позволяет в кратчайшие сроки, даже при минимальной видимости, обнаружить пострадавшего.

По легенде, при десантировании один из спецназовцев повредил позвоночник. Бойца укладывают на специальный щит и грузят внутрь. На всю операцию уходит меньше минуты. 

Главная особенность учения - руководство объединенной группировкой осуществлялось совместно, в режиме реального времени. Такая слаженность и оперативность - основа успеха любой военной операции в современных реалиях

Очень важно, что в ходе прошедшего учения мы нашли новые формы и способы применения объединенной группировки войск и сил по разгрому крупных незаконных вооруженных формирований с учетом развития средств вооруженной борьбы, - подчеркнул командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин.

Благодаря слаженности действий артиллерии, авиации, мотострелковых и танковых подразделений двух стран группировку условного противника уничтожили в те временные рамки, которые были обозначены командованием. И ни минутой позже.

БТР-80, танки Т-72, реактивные установки «Град» российской военной базы в одном строю с техникой Министерства обороны Таджикистана. Эти ребята за 32 минуты уничтожили на полигоне Харп Майдон условное незаконное бандформирование численностью полторы тысячи человек. 

Эти учения - лишь часть комплекса взаимодействия Вооруженных сил России и Таджикистана. В этом году им предстоят еще масштабные совместные маневры стран - участниц ОДКБ.

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