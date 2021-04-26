Российские подразделения вернулись на базу после совместных учений в Таджикистане

После успешного проведения совместного учения на таджикистанском полигоне Харб-Майдон, российские военнослужащие 201-й военной базы вернулись на место постоянной дислокации.

Колонна российской бронетехники преодолела своим ходом весь обратный путь как по пересеченной местности, так и по шоссе. На автомобильных дорогах военнослужащих сопровождали машины военной автоинспекции.

Совместные учения проходили на трех полигонах. Условный прорыв крупной группировки боевиков через госграницу сдержали военнослужащие 201-й российской базы и подразделения Таджикистана.