Российские подразделения вернулись на базу после совместных учений в Таджикистане
Подразделения российской военной базы вернулись в пункт постоянной дислокации после совместного учения с армией Таджикистана.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
После успешного проведения совместного учения на таджикистанском полигоне Харб-Майдон, российские военнослужащие 201-й военной базы вернулись на место постоянной дислокации.
Колонна российской бронетехники преодолела своим ходом весь обратный путь как по пересеченной местности, так и по шоссе. На автомобильных дорогах военнослужащих сопровождали машины военной автоинспекции.
Совместные учения проходили на трех полигонах. Условный прорыв крупной группировки боевиков через госграницу сдержали военнослужащие 201-й российской базы и подразделения Таджикистана.