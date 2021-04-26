Родственник кулича: монастырский повар раскрыл секреты пасхального хлеба артоса

Шеф-повар московского Данилова монастыря Олег Ольхов рассказал об артосе - хлебе, который имеет много общего с пасхальным куличом. По его словам, артос является хлебом, который изготавливается исключительно в храме.

«Кулич это прообраз артоса - квасного большого хлеба. Это цилиндрический высокий хлеб, который на протяжении всей светлой седмицы находится в алтаре, освящается там. В субботу него разрезают на части и раздают верующим в храме. Кулич это тот же артос, но который пекут дома на дрожжах или закваске», - рассказал Ольхов.

Ранее Ольхов рассказал о творожной пасхе - праздничном блюде в форме усеченной пирамиде, которые часто можно встретить на столе у верующих.