Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Родственник кулича: монастырский повар раскрыл секреты пасхального хлеба артоса

Алексей Курильченко
19:19 26.04.2021
По словам монастырского повара традиционный пасхальный кулич произошел от хлеба артоса, который пекли в храмах.
Родственник кулича: монастырский повар раскрыл секреты пасхального хлеба артоса
© Фото: Сергей Пятаков, РИА Новости
Читайте нас на:

Шеф-повар московского Данилова монастыря Олег Ольхов рассказал об артосе - хлебе, который имеет много общего с пасхальным куличом. По его словам, артос является хлебом, который изготавливается исключительно в храме.

«Кулич это прообраз артоса - квасного большого хлеба. Это цилиндрический высокий хлеб, который на протяжении всей светлой седмицы находится в алтаре, освящается там. В субботу него разрезают на части и раздают верующим в храме. Кулич это тот же артос, но который пекут дома на дрожжах или закваске», - рассказал Ольхов.

Ранее Ольхов рассказал о творожной пасхе - праздничном блюде в форме усеченной пирамиде, которые часто можно встретить на столе у верующих.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
17:03 Вопросы истории
Видео
«Бессмертный полк» 9 Мая пройдет в онлайн-формате
16:59 В стране и мире
Москва объявила сотрудника посольства Украины персоной нон грата
13:00 В стране и мире
Видео
Предполагаемая драка с участием Паля попала на видео
12:18 В стране и мире
Видео
Путин выразил соболезнования в связи с гибелью подлодки ВМС Индонезии
11:05 Вопросы истории
Видео
«Иголки оставляли след на коже»: ликвидатор рассказал о первых часах вблизи АЭС после трагедии
Популярное
Популярное
Назван «Лучший фильм года» кинопремии «Оскар»
Рассматривали версию теракта: в ФСБ рассказали о расследовании причин катастрофы на ЧАЭС
Назван неожиданный фактор преждевременной смерти
Россиянам рассказали, что делать при совпадении отпуска с нерабочими днями
Врач назвал неожиданную опасность полного отказа от алкоголя
Видео
Второе выступление в новом сезоне: какие песни представят участники «Новой звезды»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.