Творожная пасха: монастырский повар рассказал о традиционном праздничном блюде

Шеф-повар московского Данилова монастыря Олег Ольхов рассказал «Звезде» о традиционном православном блюде - творожной пасхе, которую готовят в храмах в одноименный православный праздник.

«Творожная пасха в форме Голгофы - усеченной пирамиды - тоже один из символов Воскресения. В ней используются продукты, которые мы не могли употреблять в пост: творог, масло, сметана, сливки. И конечно же там присутствует изюм - он символизирует образ плода лозы», - рассказал шеф-повар.

По словам Ольхова, формы для изготовления творожной пасхи продаются в храмах - в нее помещается творог в марле. Из массы отцеживается лишняя влага, после чего творог принимает нужную форму.

Ранее диетолог Екатерина Александрова рассказала о том, что чрезмерное употребление вареных куриных яиц на Пасху может привести к проблемам со здоровьем, особенно у постящихся людей.