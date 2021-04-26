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Творожная пасха: монастырский повар рассказал о традиционном праздничном блюде

Алексей Курильченко
17:28 26.04.2021
Монастырский шеф-повар рассказал об одном не столь популярном праздничном блюде - творожной пасхе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Сергей Пивоваров, РИА Новости
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Шеф-повар московского Данилова монастыря Олег Ольхов рассказал «Звезде» о традиционном православном блюде - творожной пасхе, которую готовят в храмах в одноименный православный праздник.

«Творожная пасха в форме Голгофы - усеченной пирамиды - тоже один из символов Воскресения. В ней используются продукты, которые мы не могли употреблять в пост: творог, масло, сметана, сливки. И конечно же там присутствует изюм - он символизирует образ плода лозы», - рассказал шеф-повар.

По словам Ольхова, формы для изготовления творожной пасхи продаются в храмах - в нее помещается творог в марле. Из массы отцеживается лишняя влага, после чего творог принимает нужную форму.

Ранее диетолог Екатерина Александрова рассказала о том, что чрезмерное употребление вареных куриных яиц на Пасху может привести к проблемам со здоровьем, особенно у постящихся людей.

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