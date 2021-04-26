Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Женщина нашла в саду «червя с жалом»: видео

Егор Левин
18:03 26.04.2021
Сообщается, что «находка» на самом деле является просто малоизученной разновидностью змей.
Женщина нашла в саду «червя с жалом»: видео
© Фото: Mellie Coultas, Daily Mail
Читайте нас на:

Жительница австралийского Квинсленда обнаружила у себя во дворе необычного «червя с жалом». Женщина сняла существо на видео и опубликовала в Сети, но, как оказалось, червь оказался малоизученным видом змей.

В ролике видно, как она извивается, а потом высовывает раздвоенный язык. По словам специалиста, женщине попался браминский слепун - практически неизвестный вид, отличающийся от привычных земляных червей немного более крупным размером, пятнами на месте глаз и исключительно змеиной манерой передвигаться. Также слепуны могут издавать неприятный запах.

Как сообщает Daily Mail, браминские слепуны потому и носят свое название, что ничего не видят. Единственной защитой от хищников им служит толстая кожа.

Всего в Австралии обитают множество змей, которые могут напомнить внешним видом неискушенному обывателю обычных червей, однако их цвет варьируется от розового до белого и кремового.

Ранее эксперт рассказал «Звезде», как вести себя при встрече с гадюкой. Эксперт-герпентолог и серпентолог Владимир Черлин заявил, что выход змей в настоящее время совершенно нормален, а отличить ужа от гадюки достаточно просто - по двум желтым пятнам на верхушке головы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
17:03 Вопросы истории
Видео
«Бессмертный полк» 9 Мая пройдет в онлайн-формате
16:59 В стране и мире
Москва объявила сотрудника посольства Украины персоной нон грата
13:00 В стране и мире
Видео
Предполагаемая драка с участием Паля попала на видео
12:18 В стране и мире
Видео
Путин выразил соболезнования в связи с гибелью подлодки ВМС Индонезии
11:05 Вопросы истории
Видео
«Иголки оставляли след на коже»: ликвидатор рассказал о первых часах вблизи АЭС после трагедии
Популярное
Популярное
Назван «Лучший фильм года» кинопремии «Оскар»
Рассматривали версию теракта: в ФСБ рассказали о расследовании причин катастрофы на ЧАЭС
Назван неожиданный фактор преждевременной смерти
Россиянам рассказали, что делать при совпадении отпуска с нерабочими днями
Врач назвал неожиданную опасность полного отказа от алкоголя
Видео
Второе выступление в новом сезоне: какие песни представят участники «Новой звезды»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.