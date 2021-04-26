Женщина нашла в саду «червя с жалом»: видео

Жительница австралийского Квинсленда обнаружила у себя во дворе необычного «червя с жалом». Женщина сняла существо на видео и опубликовала в Сети, но, как оказалось, червь оказался малоизученным видом змей.

В ролике видно, как она извивается, а потом высовывает раздвоенный язык. По словам специалиста, женщине попался браминский слепун - практически неизвестный вид, отличающийся от привычных земляных червей немного более крупным размером, пятнами на месте глаз и исключительно змеиной манерой передвигаться. Также слепуны могут издавать неприятный запах.

Как сообщает Daily Mail, браминские слепуны потому и носят свое название, что ничего не видят. Единственной защитой от хищников им служит толстая кожа.

Всего в Австралии обитают множество змей, которые могут напомнить внешним видом неискушенному обывателю обычных червей, однако их цвет варьируется от розового до белого и кремового.

Ранее эксперт рассказал «Звезде», как вести себя при встрече с гадюкой. Эксперт-герпентолог и серпентолог Владимир Черлин заявил, что выход змей в настоящее время совершенно нормален, а отличить ужа от гадюки достаточно просто - по двум желтым пятнам на верхушке головы.