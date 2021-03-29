Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперт рассказал, как вести себя при встрече с гадюкой весной

Алена Миронова
14:45 29.03.2021
Змеи уже начали постепенно выходить из зимней спячки. Главное правило при встрече - не трогать их.
Эксперт рассказал, как вести себя при встрече с гадюкой весной
© Фото: imagebroker, Hans Lang, Globallookpress
Читайте нас на:

Эксперт-герпентолог, серпентолог Владимир Черлин рассказал «Звезде», как правильно вести себя при встрече со змеями весной.

«В Московской области обитает один-единственный вид ядовитых и опасных змей - это обыкновенная гадюка. Кроме обыкновенной гадюки живет обыкновенный уж в Московской области, который не опасен совершенно - он не кусается и никакого вреда причинить человеку не может», - подчеркнул эксперт.

Отмечается, что выход змей в настоящее время - совершенно нормальное положение дел. Иногда они выходят даже пораньше, а если наблюдается солнечная погода - могут греться прямо на снегу.

Отличить ужа от гадюки достаточно просто. Так, уж имеет два желтых пятна на верхушке головы. Гадюка же имеет светлый фон туловища разного цвета - от красно-зеленого до серого, а также яркую черную зигзагообразную полосу по всей длине.

«Когда встречаешь в лесу, особенно весной, обыкновенную гадюку, самое главное правило - не трогать ее. Гадюки не нападают никогда первыми, и первое, что она пытается сделать, - уйти от встречи с человеком», - обратил внимание Черлин.

Опасными могут стать ситуации, когда дети стараются поймать змею или же потыкать палочкой. Так, при встрече со змеей самое безопасное - не трогать ее. Эксперт заметил, что в случае такой встречи можно даже постоять в 1,5 метра от змеи, понаблюдать за ней и пойти спокойно дальше. В таком случае ничего не произойдет - гадюки никогда не преследуют человека.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
14:05 В стране и мире
Минцифры придумало, как защитить россиян от рекламных звонков
12:42 В стране и мире
Видео
Мишустин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
11:41 В стране и мире
Путин: для России принципиально важны подлинные результаты выборов
10:55 В стране и мире
Видео
ФСБ задержала участников группировки по продаже медсправок иностранцам
10:10 В стране и мире
Видео
«Родина-мать» покрылась трещинами после реставрации
Популярное
Популярное
Злой рок: на дороге в Китае грузовик с контейнером Evergreen повторил ЧП в Суэцком канале
Метеоролог предупредил россиян о тенденции, которая может привести к катастрофе
Видео
Врач перечислила болезни, при которых полезно употреблять корицу
Видео
Замена мясу: как правильно приготовить грибы в Великий пост
В Таиланде ветеринары посадили на диету откормленную до предела обезьяну
Американское СМИ назвало учения в Арктике демонстрацией стратегических возможностей ВМФ России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.