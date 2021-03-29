Эксперт рассказал, как вести себя при встрече с гадюкой весной

Эксперт-герпентолог, серпентолог Владимир Черлин рассказал «Звезде», как правильно вести себя при встрече со змеями весной.

«В Московской области обитает один-единственный вид ядовитых и опасных змей - это обыкновенная гадюка. Кроме обыкновенной гадюки живет обыкновенный уж в Московской области, который не опасен совершенно - он не кусается и никакого вреда причинить человеку не может», - подчеркнул эксперт.

Отмечается, что выход змей в настоящее время - совершенно нормальное положение дел. Иногда они выходят даже пораньше, а если наблюдается солнечная погода - могут греться прямо на снегу.

Отличить ужа от гадюки достаточно просто. Так, уж имеет два желтых пятна на верхушке головы. Гадюка же имеет светлый фон туловища разного цвета - от красно-зеленого до серого, а также яркую черную зигзагообразную полосу по всей длине.

«Когда встречаешь в лесу, особенно весной, обыкновенную гадюку, самое главное правило - не трогать ее. Гадюки не нападают никогда первыми, и первое, что она пытается сделать, - уйти от встречи с человеком», - обратил внимание Черлин.

Опасными могут стать ситуации, когда дети стараются поймать змею или же потыкать палочкой. Так, при встрече со змеей самое безопасное - не трогать ее. Эксперт заметил, что в случае такой встречи можно даже постоять в 1,5 метра от змеи, понаблюдать за ней и пойти спокойно дальше. В таком случае ничего не произойдет - гадюки никогда не преследуют человека.