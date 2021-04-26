В четыре раза быстрее пули: кадры испытаний новой ракеты системы ПРО

С полигона Сары-Шаган в Казахстане к цели со скоростью более трех километров в секунду, а это в четыре раза быстрее пули, сегодня улетела новая противоракета системы ПРО.

Боевые расчеты успешно выполнили задачу, условная цель была поражена с заданной точностью. Противоракета подтвердила все заложенные характеристики. После десятка успешных тестов она будет принята на вооружение. Защита от возможных воздушно-космических ударов станет еще более надежной.

Последний раз испытания новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган проходили в ноябре прошлого года.