Москва объявила сотрудника посольства Украины персоной нон грата

В Министерстве иностранных дел России сообщили об объявлении сотрудника украинского посольства в Москве персоной нон грата. Отмечается, что данное решение было принято в ответ на высылку российского дипломата из Киева.

«В связи с недружественными действиями украинской стороны, которая 19 апреля с.г. объявила persona non grata сотрудника посольства Российской Федерации в Киеве, и на основе принципа взаимности за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, persona non grata объявлен сотрудник посольства Украины в России», - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Сотруднику украинского посольства предложено покинуть территорию РФ до 30 апреля.

Ранее Россия объявила нежелательной персоной сотрудника посольства Италии в Москве Паскуале Терраччано. Как подчеркнули в МИД, данное решение в отношении Терраччано было вынесено после «недружественных и ничем не обоснованных действий итальянских властей в отношении военного атташата при посольстве России в Риме».