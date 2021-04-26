Россия высылает итальянского дипломата в ответ на аналогичные действия Рима

Россия объявила нежелательной персоной сотрудника посольства Италии в Москве Паскуале Терраччано. Теперь он обязан покинуть территорию РФ в течение 24 часов.

Соответствующую ноту министерства вручили дипломату в момент его прибытия в Министерство иностранных дел России 26 апреля. Как подчеркнули в ведомстве, данное решение в отношении Терраччано было вынесено после «недружественных и ничем не обоснованных действий итальянских властей в отношении военного атташата при посольстве России в Риме».

«Указанному сотруднику предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 24 часов», - говорится в соответствующем сообщении МИД России.

Как ранее стало известно, сотрудники итальянских сил безопасности задержали двух военнослужащих, российского и итальянского, в рамках расследования дела о шпионаже. В МИД Италии после этого сообщили о высылке из страны двух представителей РФ, которые, по мнению итальянской стороны, якобы связаны с данным делом.