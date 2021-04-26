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Путин поручил кабмину доложить о создании дополнительных мест в детских садах

Алексей Курильченко
16:56 26.04.2021
Президент России поручил до июля доложить о создании дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях.
Путин поручил кабмину доложить о создании дополнительных мест в детских садах
© Фото: Варвара Гертье, РИА Новости
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Президент России Владимир Путин поручил кабмину доложить до 1 июля о темпах создания дополнительных мест в детских садах для детей до трех лет. Ответственным за соблюдение выполнения поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

«С учетом ранее данных поручений обеспечить контроль за соблюдением в субъектах Российской Федерации темпов создания дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в дошкольных образовательных организациях, обратив особое внимание на оптимизацию стоимости создания одного такого места», - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Ранее Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе граждан на военные сборы в 2021 году. Указ вступает в силу со дня подписания.

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