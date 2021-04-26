Путин поручил кабмину доложить о создании дополнительных мест в детских садах

Президент России Владимир Путин поручил кабмину доложить до 1 июля о темпах создания дополнительных мест в детских садах для детей до трех лет. Ответственным за соблюдение выполнения поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

«С учетом ранее данных поручений обеспечить контроль за соблюдением в субъектах Российской Федерации темпов создания дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в дошкольных образовательных организациях, обратив особое внимание на оптимизацию стоимости создания одного такого места», - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Ранее Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе граждан на военные сборы в 2021 году. Указ вступает в силу со дня подписания.