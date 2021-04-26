Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе граждан на военные сборы в 2021 году. Указ вступает в силу со дня подписания.

«Призывать в 2021 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах Российской Федерации и органах федеральной службы безопасности», - говорится в тексте документа, опубликованного на сайте правовой информации.

Также указано, что правительству и органам исполнительной власти поручено обеспечить выполнение мероприятий по призыву пребывающих в запасе граждан и проведению сборов.

Летом прошлого года россиян, пребывающих в запасе, призывали для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках Росгвардии, органах Госохраны и ФСБ.