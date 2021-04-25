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Земан допустил, что причиной взрывов во Вребитце могло стать неосторожное обращение с боеприпасами

Анна Касаткина
12:50 25.04.2021
Президент Чехии призвал дождаться окончания расследования.
Земан допустил, что причиной взрывов во Вребитце могло стать неосторожное обращение с боеприпасами
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Чехия проверяет две версии произошедшего во Вребитце в 2014 году. Об этом в специальном обращении заявил президент страны Милош Земан.

«Мы работаем с двумя версиями: первоначальной, что произошел взрыв из-за непрофессионального обращения со взрывчатым материалом, и второй, что это была операция иностранных спецслужб. Я серьезно отношусь к обеим этим версиям и хочу их тщательного изучения», - заявил он.

Он также призвал не делать преждевременных выводов по ситуации и дождаться окончания расследования.

События во Вребитце произошли осенью 2014 года на складе боеприпасов. Взорвалось порядка 10 тысяч единиц вооружения, в том числе ракеты средней дальности. В результате взрывов погибло два человека. Изначально причиной произошедшего назвали неосторожность при обращении с боеприпасами, однако в апреле 2021 года в Чехии заявили о причастности к инциденту России.

После предъявленных обвинений разразился дипломатический скандал. Чешские власти объявили о высылке из страны 62 россиян, включая 18 сотрудников посольства и их семьи. Москва ответила зеркально и выслала 20 чешских дипломатов. 

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