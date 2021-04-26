Голикова: дополнительные майские выходные не являются основанием для снижения зарплаты

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о том, что отказ сотрудника от работы в период с 4 по 7 мая не является основанием для невыплаты ему заработной платы.

«Также я бы хотела сказать, что наличие в мае 2021 года нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы работникам», - заявила вице-премьер на брифинге.

Также Голикова сообщила, что если день выдачи зарплаты выпадает на нерабочий или праздничный день, деньги работнику следует передать заблаговременно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что предприятия с непрерывным циклом работы, а также ненормированным графиком не обязаны вводить дополнительные выходные, объявленные между майскими праздниками.