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Пять всадников истощения: что превращает человека в депрессивного рассеянного невротика

Егор Левин
16:05 26.04.2021
Кларисса Ленхерр назвала главные признаки изменяющегося психического и физического состояния человеческого организма - практически все они связаны между собой.
Пять всадников истощения: что превращает человека в депрессивного рассеянного невротика
© Фото: Jochen Sand, moodboard, Globallookpress
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Диетолог определила пять главных признаков истощения человеческого организма. Речь в данном случае идет не о периодической усталости, а о постоянном накопившемся состоянии, избавиться от которого долгое время не удается.

Как заявила Кларисса Ленхерр, можно выделить несколько основных признаков той усталости, на которую следует особенно обратить внимание.

Так, диетолог отметила, что постоянные резкие изменения настроения могут стать признаком истощения организма, которые влияют и на психическое, и на физическое его состояния. Конкретными проявлениями «настроенческих скачков» могут быть чувства отстраненности, беспокойства и депрессии.

Также, если после полноценного 7-9-часового сна организм не чувствует себя отдохнувшим, это может свидетельствовать о наступающем или уже наступившем истощении. Ленхерр заявила, что проблемы со сном всегда логично вызывают стресс, влияющий на уровень энергии и настроение.

Наряду с резкими скачками настроения на истощение могут указывать быстрые и заметные изменения веса. Следствием нездорового состояния разума становится плохой аппетит или желание «заесть» стресс обильным количеством еды.

«У некоторых людей увеличивается тяга к калорийной пище в ответ на недостаток энергии. Богатые калориями продукты, как правило, содержат быстрые углеводы, сахар и кофеин, и длительное употребление этих продуктов может привести к увеличению веса. И также наоборот, если вы постоянно устаете, может снизиться аппетит, что может привести к нежелательной потере веса», - цитирует Ленхерр издание Express.

Для того, чтобы исключить негативные воздействия на организм, она советует вовремя посещать врачей и в первую очередь проверять состояние щитовидной железы, так как именно она чаще всего становится катализатором усталости, ухудшения настроения и так называемого «мозгового тумана».

В свою очередь, он представляет собой состояние, при котором особенно трудно думать, рассуждать и сосредотачиваться на чем-то конкретном. Помимо этого, «мозговой туман» может включать в себя целый набор сопряженных симптомов - потерю ясности восприятия, изменения памяти, плохую фокусировку и концентрацию. Обследование становится необходимым, когда все вышеперечисленное наблюдается на протяжении нескольких недель.

Самые главные внешние изменения, сопутствующие истощению - изменения состояния волос и кожи человека. Ленхерр отмечает, что при этом кожа становится более сухой и склонной к высыпаниям, а волосы могут начать выпадать. К этому приводит дисбаланс в работе надпочечников, отвечающих за половые гормоны, влияющие на волосы и кожу.

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