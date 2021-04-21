Бикфордов шнур психики: эксперт объяснил, как избежать профессионального выгорания

Многие сотрудники, занятые в различных областях, могут ощутить на себе разрушительные последствия профессионального выгорания. Об этом «Звезде» рассказал психолог Александр Кичаев.

«Работа для человека является либо способом самореализации, либо способом существования и заработка. Выгорание наступает, если человеку не удается достигнуть творческих высот, либо его зарплатные ожидания не оправдываются», - рассказал Кичаев.

В обоих случаях, рекомендует психолог, не стоит торопиться с увольнением. Сложный период легче пережить, если правильно подходить к решению своих проблем.

«Если у человека есть ощущение, что он занимается не своим делом, нужно просто попробовать увидеть в этом новые смыслы. Может перейти на другие уровни профессионального мастерства и компетенций. Если он рассчитывал на большие деньги, то просто нужно определиться в приоритетах», - считает эксперт.

В любом случае, уверяет психолог, работа должна приносить удовольствие. В противном случае выгорание наступит стремительно и окажет негативное влияние на здоровье.