Диетолог развеял популярный миф о яйцах

Содержащийся в яйцах холестерин, согласно новым исследованиям, не так вреден для организма, как считалось раньше. Об этом и общей пользе яиц в преддверии Пасхи «Звезде» рассказал диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Как отметил собеседник, яйца очень полезны для человеческого организма и содержат множество питательных веществ.

«Это не только белок, это еще фосфолипиды, лецитин, в частности. Это еще и жирорастворимые витамины. Яйца богаты витамином А, витамином D, причем витамин D не так часто присутствует в наземной пище, его больше в пище в морской, рыбе и так далее... B6 тоже имеется, B12», - пояснил диетолог.

Он отметил, что распространенное мнение о холестерине, содержащемся в яйцах, в частности, о том, что он способствует развитию атеросклероза, за последнее время изменилось.

«Появились данные, что пищевой холестерин практические не влияет на уровень "плохого" холестерина в крови... Холестерин - это, скорее, хороший компонент пищи, потому он организмом довольно активно используется для синтеза желчных кислот, для синтеза ряда гормонов, для синтеза того же витамина D в коже под действием солнечных лучей», - сказал Гинзбург.

По словам диетолога, яйца можно смело есть в пять раз в неделю - они считаются повседневной пищей человека. Что касается категории яиц, то некоторые считают самой полезной С2, так как их несут молодые несушки, однако подтверждений этому факту пока нет, добавил специалист.

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