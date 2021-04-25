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Диетолог развеял популярный миф о яйцах

Анна Касаткина
12:01 25.04.2021
По словам специалиста, яйца можно есть каждый день без опаски.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Couleur, Pixabay
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Содержащийся в яйцах холестерин, согласно новым исследованиям, не так вреден для организма, как считалось раньше. Об этом и общей пользе яиц в преддверии Пасхи «Звезде» рассказал диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Как отметил собеседник, яйца очень полезны для человеческого организма и содержат множество питательных веществ.

«Это не только белок, это еще фосфолипиды, лецитин, в частности. Это еще и жирорастворимые витамины. Яйца богаты витамином А, витамином D, причем витамин D не так часто присутствует в наземной пище, его больше в пище в морской, рыбе и так далее... B6 тоже имеется, B12», - пояснил диетолог.

Он отметил, что распространенное мнение о холестерине, содержащемся в яйцах, в частности, о том, что он способствует развитию атеросклероза, за последнее время изменилось.

«Появились данные, что пищевой холестерин практические не влияет на уровень "плохого" холестерина в крови... Холестерин - это, скорее, хороший компонент пищи, потому он организмом довольно активно используется для синтеза желчных кислот, для синтеза ряда гормонов, для синтеза того же витамина D в коже под действием солнечных лучей», - сказал Гинзбург.

По словам диетолога, яйца можно смело есть в пять раз в неделю - они считаются повседневной пищей человека. Что касается категории яиц, то некоторые считают самой полезной С2, так как их несут молодые несушки, однако подтверждений этому факту пока нет, добавил специалист.

Ранее диетолог рассказал, можно ли испечь безвредный кулич.

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