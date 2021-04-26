В Кремле заявили об отсутствии конкретики по вопросу возможных переговоров Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что в Кремле на данный момент не имеется конкретики по вопросу о возможных переговорах Владимира Путина с лидером Украины Владимиром Зеленским.

«Никакой конкретики по этой теме нет», - заявил Песков журналистам.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что поставил главе своего офиса задачу по организации встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Президент Украины уверен, что она должна состояться в уже обозримом будущем. Он напомнил, что предлагал провести встречу на территории Донбасса.