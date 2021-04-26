Зеленский заявил о процессе согласования даты и места встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставил главе своего офиса задачу по организации встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Андрею Ермаку предстоит согласовать место и дату возможной встречи.

Зеленский уверен, что она должна состояться в уже обозримом будущем. Он напомнил, что предлагал провести встречу на территории Донбасса.

«Президент подтвердил свое желание, но предложил встретиться в Москве. Я уже дал задачу Андрею Ермаку, чтобы он связывался с администрацией президента Путина, чтобы они нашли взаимопонимание, определили сроки и место, где мы могли бы встретиться», - заявил президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что для него приоритетом является суть встречи, а не то, где и в каком формате она пройдет.

Ранее на Украине заявили, что Зеленский не поедет в Москву для встречи с Путиным. Заместитель главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Резников уверен, что встреча президентов России и Украины должна пройти в нормандском формате, то есть при участии лидеров Германии и Франции.