Бывший адвокат Ефремова выразил готовность защищать актера Паля по делу о драке

Бывший адвокат Михаила Ефремова Андрей Алешкин заявил, что готов защищать актера Александра Паля по делу о предполагаемой драке с экс-хоккеистом ЦСКА Кевином Антиповым. По неподтвержденной информации, инцидент произошел 23 апреля - спортсмен получил тяжелые травмы.

Правозащитник отметил, что на данный момент не установлены обстоятельства и участники конфликта, а значил говорить о виновности актера пока рано.

По данным СМИ, в отношении актера возбуждено уголовное дело. Производство инициировано по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Сам Паль ранее опровергал информацию о своей причастности к случившемуся и якобы последующем задержании.