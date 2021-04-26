Бывший адвокат Ефремова выразил готовность защищать актера Паля по делу о драке
Андрей Алешкин выразил готовность защищать актера Александра Паля в суде.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Андрей Алешкин Facebook
Бывший адвокат Михаила Ефремова Андрей Алешкин заявил, что готов защищать актера Александра Паля по делу о предполагаемой драке с экс-хоккеистом ЦСКА Кевином Антиповым. По неподтвержденной информации, инцидент произошел 23 апреля - спортсмен получил тяжелые травмы.
Правозащитник отметил, что на данный момент не установлены обстоятельства и участники конфликта, а значил говорить о виновности актера пока рано.
По данным СМИ, в отношении актера возбуждено уголовное дело. Производство инициировано по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Сам Паль ранее опровергал информацию о своей причастности к случившемуся и якобы последующем задержании.