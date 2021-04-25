Госкомиссия допустила «Союз-2.1б» с британскими спутниками OneWeb к пуску с Восточного

Государственная комиссия приняла решение о готовности ракеты «Союз-2.1б» к заправке и пуску с космодрома Восточный. Ракета-носитель с разгонным блоком «Фрегат» должна вывести на орбиту 36 британских спутников связи OneWeb.

«В течение четырех стартовых дней, члены комиссии приняли решение на заправку ракеты-носителя топливом и пуск в 01:14:08 по московскому времени 26 апреля 2021 года», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роскосмоса.

Ранее, 25 марта, с космодрома Восточный ракета-носитель «Союз 2Б» успешно вывела на орбиту 36 коммерческих спутников OneWeb. Всего в текущем году Роскосмос планирует осуществить восемь запусков с космодромов Байконур, Восточный и Куру.