Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Конфликт в Донбассе ТЕГИ

Песков назвал «тревожным сигналом» заявления Зеленского о Минских соглашениях

Светлана Головина
12:59 26.04.2021
Официальный представитель Кремля прокомментировал заявления президента Украины о видоизменении Минских соглашений.
Песков назвал «тревожным сигналом» заявления Зеленского о Минских соглашениях
© Фото: Rodolfo Buhrer, ZUMAPRESS, Globallookpress
Читайте нас на:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «тревожным сигналом» заявление Владимира Зеленского о необходимости видоизменить Минские соглашения.

«Президент говорил о необходимости изменения минского формата, добавления других стран и так далее, и тому подобное. Это очередной тревожный сигнал», - сказал представитель Кремля, комментируя интервью украинского президента газете Financial Times.

Песков подчеркнул, что видоизменить минский процесс, не положив ему конец, невозможно.

В ходе интервью украинский президент также заявил о готовности к встрече с российским коллегой в любом месте, поскольку особое значение имеет ее содержание.

На прошлой неделе Зеленский предложил Путину «встретиться в любой точке украинского Донбасса». В свою очередь российский лидер заявил, что готов принять коллегу в Москве.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что считает некорректным приглашать президента Путина в Киев.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
13:00 В стране и мире
Видео
Предполагаемая драка с участием Паля попала на видео
12:18 В стране и мире
Видео
Путин выразил соболезнования в связи с гибелью подлодки ВМС Индонезии
11:29 В стране и мире
В МИД РФ заявили о вручении США ноты об изменении правил поездок американских дипломатов по стране
11:05 Вопросы истории
Видео
«Иголки оставляли след на коже»: ликвидатор рассказал о первых часах вблизи АЭС после трагедии
10:27 Армия
Видео
Длительная командировка: железнодорожники ЦВО отправились на строительство второй ветки БАМа
Популярное
Популярное
Назван «Лучший фильм года» кинопремии «Оскар»
Рассматривали версию теракта: в ФСБ рассказали о расследовании причин катастрофы на ЧАЭС
Назван неожиданный фактор преждевременной смерти
Россиянам рассказали, что делать при совпадении отпуска с нерабочими днями
Врач назвал неожиданную опасность полного отказа от алкоголя
Видео
Второе выступление в новом сезоне: какие песни представят участники «Новой звезды»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.