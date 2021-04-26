Песков назвал «тревожным сигналом» заявления Зеленского о Минских соглашениях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «тревожным сигналом» заявление Владимира Зеленского о необходимости видоизменить Минские соглашения.

«Президент говорил о необходимости изменения минского формата, добавления других стран и так далее, и тому подобное. Это очередной тревожный сигнал», - сказал представитель Кремля, комментируя интервью украинского президента газете Financial Times.

Песков подчеркнул, что видоизменить минский процесс, не положив ему конец, невозможно.

В ходе интервью украинский президент также заявил о готовности к встрече с российским коллегой в любом месте, поскольку особое значение имеет ее содержание.

На прошлой неделе Зеленский предложил Путину «встретиться в любой точке украинского Донбасса». В свою очередь российский лидер заявил, что готов принять коллегу в Москве.



Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что считает некорректным приглашать президента Путина в Киев.