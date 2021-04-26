В офисе президента Украины оценили идею пригласить Путина в Киев

Приглашать Владимира Путина в Киев для обсуждения двусторонних отношений некорректно. Об этом заявил глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.

По его словам, Украина готова продолжать переговоры, однако важно это сделать именно в Донбассе.

«Это важно сделать там, где военнослужащие Украины каждый день защищают свою родину и рискуют жизнью», - сказал Ермак в интервью Liga.net.

На прошлой неделе Зеленский записал видеообращение, в котором предложил президенту Путину «встретиться в любой точке украинского Донбасса». В ответ на это российский лидер ответил, что готов принять украинского коллегу в любое время в Москве.