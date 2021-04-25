Советник президента РФ озвучил примерные даты возможной встречи Путина и Байдена
Ранее американский лидер заявил, что предложил российскому коллеге встретиться летом в Европе.
© Фото: Al Drago,Keystone Press Agency, Globallookpress Пресс-служба президента РФ
Встреча российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена может состояться в июне. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Нет, называют июнь, даже есть конкретные даты», - сказал он в эфире программы «Москва. Кремль. Путин», отвечая на вопрос о возможных сроках.
Ранее Джо Байден заявил, что в ходе телефонного разговора предложил Владимиру Путину встретиться летом в Европе.