Советник президента РФ озвучил примерные даты возможной встречи Путина и Байдена

Встреча российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена может состояться в июне. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Нет, называют июнь, даже есть конкретные даты», - сказал он в эфире программы «Москва. Кремль. Путин», отвечая на вопрос о возможных сроках.

Ранее Джо Байден заявил, что в ходе телефонного разговора предложил Владимиру Путину встретиться летом в Европе.