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Путин выразил соболезнования в связи с гибелью подлодки ВМС Индонезии

Светлана Головина
12:18 26.04.2021
Глава государства выразил соболезнования президенту Индонезии, а также направил слова поддержки родным и близким погибших моряков.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Zulkarnain, XinHua, Globallookpress
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Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с гибелью подводной лодки Военно-морских сил страны в Балийском море.

«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших моряков и всему народу вашей страны», - говорится в обращении главы государства на сайте Кремля.

Подводная лодка KRI Nanggala 402 пропала во время учений 21 апреля недалеко от острова Бали. Последний контакт со штабом состоялся в 04.25, после чего судно потеряло источник питания, опустилось на 700 метров и исчезло со всех радаров.

В ходе спецоперации 24 апреля были найдены обломки субмарины. Тела членов экипажа не обнаружены. На данный момент причины трагедии устанавливаются. По одной из версий, на подлодке мог произойти сбой электроснабжения.

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