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Затонувшая подлодка ВМС Индонезии обнаружена

Анна Касаткина
14:02 25.04.2021
Все члены экипажа субмарины погибли, объявил командующий Вооруженными силами Хади Тджахджанто.
Затонувшая подлодка ВМС Индонезии обнаружена
© Фото: Zulkarnain, XinHua, Globallookpress
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Подводная лодка KRI Nanggala-402 ВМС Индонезии затонула, погибли все 53 члена экипажа. Об этом на пресс-конференции в воскресенье, 25 апреля, сообщил командующий Вооруженными силами государства Хади Тджахджанто.

Он уточнил, что судно KRI Rigel провело более точное сканирование в районе предполагаемого местонахождения подлодки при помощи гидролокатора и магнитометра. Новые изображения показали, что под водой действительно находится часть субмарины. Поисковая группа также обнаружила останки подлодки и другие вещи, включая одежду экипажа.

«Основываясь на достоверных свидетельствах, можно утверждать, что KRI Nanggala-402 затонула и весь ее экипаж погиб», - цитирует Тджахджанто Tribunenews.

Командующий выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью членов экипажа.

Подводная лодка пропала 21 апреля примерно в 90 километрах от острова Бали во время учений. Около трех часов ночи капитан запросил разрешение на погружение и через час выпустил боевую торпеду. Последний контакт со штабом состоялся в 04.25. После этого судно потеряло источник питания, опустилось на 700 метров и исчезло со всех радаров. В ходе поисков субмарины удалось обнаружить ее обломки, в том числе части выпрямителя торпед, баллон со смазкой, который, предположительно, использовали для перископа, а также молитвенные коврики.

Причины происшествия пока неизвестны. По одной из версий, на подлодке мог произойти сбой электроснабжения.

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