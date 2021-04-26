В МИД РФ заявили о вручении США ноты об изменении правил поездок американских дипломатов по стране

Россия вручила США ноту о внесении изменений в порядок поездок по стране для сотрудников американского посольства и консульств. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

Нота была вручена временному поверенному в делах США в России Барту Горману в ходе его встречи с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым. Стороны также обсудили ряд иных актуальных двусторонних вопросов.

«Собеседнику была вручена нота МИД России о вносимых российской стороной изменениях в действующий порядок поездок по территории Российской Федерации для сотрудников Посольства и консульских учреждений США», - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Ранее американский посол Джон Салливан вернулся из Москвы в Вашингтон. Он заявил, что рад этому, и теперь может «повидать семью и встретиться с коллегами в администрации». Перед этим Москва предложила ему Салливану провести ряд необходимых консультаций с Белым домом относительно выстраивания дальнейших отношений с Кремлем.