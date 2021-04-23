В стране и мире Посол США в России прокомментировал свое возвращение в Вашингтон Ян Брацкий Джон Салливан намерен повидать семью и провести ряд встреч со своими коллегами. © Фото: Mateusz Wlodarczyk, globallookpress Читайте нас на: Посол Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации Джон Салливан сообщил, что рад вернуться на Родину. Сегодня дипломат прибыл в Вашингтон. «В Москве сегодня утром была отличная погода, абсолютно прекрасная. Я рад вернуться, рассчитываю повидать мою семью и встретиться с моими коллегами в администрации», - приводит РИА Новости слова посла США. Ранее официальная Москва предложила послу США провести ряд необходимых консультаций с Белым домом относительно выстраивания дальнейших отношений с Кремлем. Известно, что американский лидер Джо Байден попросил Салливана остаться на своем посту на неопределенное время. Точная дата его возвращения в Москву не называется. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика