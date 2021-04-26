СМИ: в России могут ограничить экспорт бензина

Правительство России намерено внести бензин в перечень товаров, экспорт которых могут временно ограничить. По информации «Коммерсанта», данную инициативу обсуждали на совещании у вице-премьера Александра Новака.

Согласно тексту протокола, бензин может войти в список «существенно важных для внутреннего рынка товаров», на которые могут быть введены временные ограничения. В особых случаях может устанавливаться запрет на их экспорт.

По мнению Новака, мера позволит держать под контролем ситуацию на внутреннем рынке в периоды повышенного спроса. На данный момент Министерству энергетики России поручена подготовка проектов актов, устанавливающих временное ограничение на экспорт отдельных видов нефтепродуктов.

В конце марта заместитель главы Минэнерго Павел Сорокин оценил вероятность дефицита бензина в стране.