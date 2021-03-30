В Минэнерго оценили вероятность дефицита бензина в стране

В Министерстве энергетики России сообщили, что не ожидают при каком-либо сценарии дефицита бензина в весенний период. Также не произойдет в стране перебоев с поставками топлива на НПЗ. Такое заявление сделал заместитель главы ведомства Павел Сорокин.

Подобное обсуждение было связано с зарегистрированным в конце января 2021 года рекордно низким уровнем запасов бензина в стране, дошедшим до 1,2 миллиона тонн. Согласно информации Сорокина, критическое положение было успешно преодолено.

«Запасы уже выросли до 1,66 миллиона тонн», - указал специалист в беседе с изданием «Комсомольская правда».

По словам замглавы Минэнерго, в настоящее время риски дефицита бензина в России отсутствуют. Период ремонтных работ и работ по обслуживанию на нефтеперерабатывающих предприятиях, как следствие, будет преодолен «без перебоев».

Ранее в правительстве РФ сообщили о намерении изменить механизм формирования цен на бензин и дизельное топливо. Такие меры вице-премьер Александр Новак назвал необходимыми для сохранения достаточной доходности розничного сегмента топливного рынка.