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Россиян предупредили об аномальных холодах

Анна Касаткина
09:32 25.04.2021
Температура будет на 2-3 градуса ниже нормы, сообщили в Гидрометцентре.
Россиян предупредили об аномальных холодах
© Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press
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В центре европейской России аномальная холодная погода простоит до конца апреля и затронет первые числа мая. Об этом рассказала научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, температура будет на 2-3 градуса ниже нормы, около +8 ... +10 градусов.

«Взрывного потепления мы не ожидаем вплоть до конца месяца, да и 1-2 мая не ожидаем. Но прогноз еще будет уточнятся», - уточнил синоптик в разговоре с РИА Новости.

Вильфанд добавил, что до конца месяца сохранится облачная погода, однако сильных осадков не ожидается. Ночью местами возможен мокрый снег.

Холода установились в центре европейской России из-за сформировавшегося на севере Европы циклона, объяснил метеоролог.

Ранее Вильфанд назвал регионы России, в которые придет аномальное тепло.

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