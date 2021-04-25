Вильфанд назвал регионы РФ, куда придет аномальное тепло

В ряде регионов России в ближайшие дни придет аномальное тепло. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, неожиданное для этого периода тепло ждет Ямал и Чукотку, а также Омск, Новосибирск и Красноярск. Самая заметная аномалия ожидается на Чукотке – там 27 апреля будет на 15 градусов тепла выше нормы.

«Это связано с мощным потоком теплых воздушных масс именно в этот регион», - цитирует РИА Новости Романа Вильфанда.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра рассказал о погоде в центральной части России. Здесь, напротив, ожидается резкое похолодание. Аномально холодная погода сохранится в центре Европейской Росси до конца апреля. В среднем ожидается около 8-10 градусов тепла, и взрывного потепления не стоит ожидать даже в начале мая.