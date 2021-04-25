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Собянин запустил программу поощрения вакцинации для старшего поколения

Иван Линдеманн
08:59 25.04.2021
Все москвичи старше 60 лет, имеющие полис ОМС и поставившие первый укол от коронавируса, получат подарочную карту номиналом 1000 рублей или промокод на аналогичную сумму.
Собянин запустил программу поощрения вакцинации для старшего поколения
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
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Сергей Собянин запустил программу поощрения вакцинации для старшего поколения. Со вторника, 27 апреля, все москвичи старше 60 лет, имеющие полис ОМС и поставившие первый укол от коронавируса, получат подарочную карту номиналом 1000 рублей или промокод на аналогичную сумму.

«На сегодня удалось собрать достаточную сумму, чтобы запустить программу «Миллион призов». Спасибо всем, кто принял или собирается принять участие в этой акции», - написал мэр на своем сайте.

Отмечается, что карты будут выдавать в городских поликлиниках и на других пунктах вакцинации. Чтобы получить купон, нужно зарегистрироваться на сайте ag-vmeste.ru. Участниками программы могут стать и те, кто сделал прививку до 27 апреля.

«Потратить эти деньги можно будет на приобретение товаров и услуг повседневного спроса в магазинах, аптеках и кафе – партнерах «Миллиона призов». Многие из них предусмотрели дополнительные скидки и бонусы для участников программы», - сказал мэр Москвы.

По словам Собянина, программа не только поддержит пожилых людей, но и поможет бизнесу справиться с последствиями пандемии.

Мэр сообщил, что в Москве против COVID-19 привились порядка 400 тысяч пенсионеров.

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