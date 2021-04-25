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В Москве против COVID-19 привились порядка 400 тысяч пенсионеров

Анна Касаткина
09:00 25.04.2021
Ранее мэр Сергея Собянин заявлял об ухудшении ситуации с инфекцией в столице.
В Москве против COVID-19 привились порядка 400 тысяч пенсионеров
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
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Порядка 400 тысяч человек пожилого возраста привились от коронавируса в Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Их около 400 тысяч», - сказал он в интервью программе «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

Количество заразившихся коронавирусом в Москве возросло за сутки на 2 541 против 2 502 днем ранее, до 1 077 783. За сутки от заболевания скончались 59 человек, всего с начала пандемии зарегистрировано 17 982 летальных исходов.

Ранее Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в последние недели.

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