В Москве против COVID-19 привились порядка 400 тысяч пенсионеров

Порядка 400 тысяч человек пожилого возраста привились от коронавируса в Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Их около 400 тысяч», - сказал он в интервью программе «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

Количество заразившихся коронавирусом в Москве возросло за сутки на 2 541 против 2 502 днем ранее, до 1 077 783. За сутки от заболевания скончались 59 человек, всего с начала пандемии зарегистрировано 17 982 летальных исходов.

Ранее Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в последние недели.