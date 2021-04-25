Ниже нуля: в Москву и Подмосковье придут ночные заморозки

В столицу и столичный регион придут ночные заморозки. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, температуру ниже нуля жителям Москвы и Подмосковья стоит ожидать в ночь на 26 апреля.

По области температура опустится до минус трех градусов, в Москве столбик термометра покажет минус один градус. Такая ситуация сохранится до 28 апреля.

«Холодные воздушные массы принесут заморозки в Московский регион, даже в самой Москве прогнозируется температура до минус 1 градуса», - рассказал Вильфанд ТАСС.

Ранее стало известно, что аномально холодная погода сохранится в центре Европейской России до конца апреля и в первые дни мая. До конца апреля погода будет облачной, но интенсивных осадков синоптики не ожидают.