Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Россиянам пообещали аномально холодную погоду

Роман Захаров
01:49 25.04.2021
Похолодание связано с действием циклона, сформировавшегося на севере Европы.
Россиянам пообещали аномально холодную погоду
© Фото: Konstantin Kokoshkin, globallokress
Читайте нас на:

Аномально холодная погода сохранится в центре Европейской России до конца апреля и в первые дни мая. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Будет ниже нормы на 2-3 градуса, в центре Европейской России температура будет 8-10 градусов. Взрывного потепления мы не ожидаем вплоть до конца месяца, да и 1-2 мая не ожидаем. Но прогноз еще будет уточнятся», - объяснил метеоролог в беседе с РИА Новости.

Специалист добавил, что до конца апреля погода будет облачной, но интенсивных осадков синоптики не ожидают.

«Ночью небольшие осадки могут выпадать не только в виде дождя, но и в виде мокрого снега. Но днем только местами и только кратковременные дожди», - уточнил Вильфанд.

По словам эксперта, похолодание связано с действием циклона, сформировавшегося на севере Европы.

«Заток холодных воздушных масс из Арктики и облачность - и поэтому на всей европейской территории за исключением, как это ни странно, северо-востока (в Коми, Архангельской области, на Северном Урале), там тепло. Потому что воздушные массы перемещаются действительно с юга, и они теплые», - подчеркнул научный руководитель Гидрометцентра.

Ученый также сообщил, что на юге европейской части нашей страны до середины недели погода будет ниже нормы на 2-4 градуса. Абсолютные значения температуры составят приблизительно 12-14 градусов.

Ранее сообщалось, что в Москве из-за сильного ветра объявили желтый уровень погодной опасности

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
19:06 В стране и мире
Белый дом официально признал геноцид армян в Османской империи
17:25 В стране и мире
Лукашенко заявил, что на его убийство выделялось 10 миллионов долларов
16:12 В стране и мире
Видео
БДК «Иван Грен» вышел в Баренцево море
15:55 В стране и мире
СМИ: В Индонезии объявили погибшими всех членов команды пропавшей подлодки
14:33 Армия
Видео
Опубликованы кадры проезда автоколонны военной техники по трассе «Таврида» после учений в Крыму
Популярное
Популярное
Названа главная ошибка при приготовлении шашлыка
Видео
Через брод и колючую проволоку: как проходит «Гонка Героев» в Подмосковье
Видео
Второе выступление в новом сезоне: какие песни представят участники «Новой звезды»
Ученые рассказали, как вернуть обоняние после коронавируса
Мясников назвал самый опасный жир в теле человека
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется весенняя погода
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.