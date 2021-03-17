Ошибочка вышла: стоматолог объяснил, какая боль маскируется под зубную

В некоторых случаях зубная боль может указывать на развитие заболевания, непосредственно не связанного с зубами. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал врач-стоматолог Алексей Антипенко. Речь идет о невралгии тройничного нерва. По словам доктора, поставить правильный диагноз поможет анамнез.

Стоматолог уточнил, что боль при невралгии резкая, напоминает электрический разряд и возникает после прикосновения к «корковым точкам».

«Если невралгия, то это, как правило, электрическая пробивающая боль, в основном возникающая после прикосновения к корковым зонам или корковым точкам. Что это такое корковая точка? Допустим, у вас под носом, вы куда-то нажали. Или, допустим, подул холодный ветерок, затронул эту точку, и начинается прямо как электрический разряд, резкая боль без всяких причин, но после воздействия именно на корковую точку», - пояснил врач.

Также Антипенко назвал продукты, частое употребление которых может стать причиной разрушения зубов. По словам доктора, речь идет о сахаре, газировке и кислых фруктах.