Премьер Ирака поручил расследовать трагедию в больнице для зараженных COVID-19

Иракский премьер-министр Мустафа аль-Каземи поручил задержать директора больницы в Багдаде, где из-за взрыва и последующего пожара погибли более двадцати человек. Об этом говорится в сообщении канцелярии главы правительства.

«Аль-Каземи поручил немедленно провести расследование причин трагедии… Будет проведено расследование в отношении директора больницы, директора службы безопасности и лиц, отвечавших за техническое обслуживание оборудования в лечебном учреждении. До конца расследования они будут задержаны», - сказано в сообщении.

В субботу, 24 апреля, в Багдаде в больнице для больных коронавирусом взорвались, предположительно, кислородные баллоны, после чего здание охватил огонь. В результате инцидента погибли, по меньшей мере, 23 человека. Десятки человек пострадали.