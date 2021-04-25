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Министр экономики ФРГ призвал не политизировать «Северный поток-2»

Ян Брацкий
03:53 25.04.2021
По мнению министра, за последние 50 лет поставки природного газа из России в ЕС никогда не служили политическим оружием между Востоком и Западом.
Министр экономики ФРГ призвал не политизировать «Северный поток-2»
© Фото: Jens Büttner dpa, Globallookpress
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Министр экономики Германии призвал не увязывать вопрос строительства газопровода «Северный поток-2» с другими отдельными случаями.

«Мы должны проводить оценку строительства и завершения газопровода и принимать решения вне зависимости от отдельных случаев. За 50 лет поставки природного газа никогда не служили политическим оружием между Востоком и Западом. Отклонение от этого подхода необходимо было бы очень тщательно обдумать», - заявил Альтмайер в интервью изданиям медиагруппы Funke.

По словам министра, ввод газопровода в строй никак не повлияет на транзит российского топлива в Европу через территорию Украины.

«Северный поток-2» предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Он проходит через экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Дании, Швеции и Германии. Трубопровод пролегает по дну Балтийского моря. Против его строительства активно выступают несколько стран Европы, Украина и США. Последние хотят поставлять на рынок ЕС свой сжиженный природный газ.

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