Министр экономики ФРГ призвал не политизировать «Северный поток-2»

Министр экономики Германии призвал не увязывать вопрос строительства газопровода «Северный поток-2» с другими отдельными случаями.

«Мы должны проводить оценку строительства и завершения газопровода и принимать решения вне зависимости от отдельных случаев. За 50 лет поставки природного газа никогда не служили политическим оружием между Востоком и Западом. Отклонение от этого подхода необходимо было бы очень тщательно обдумать», - заявил Альтмайер в интервью изданиям медиагруппы Funke.

По словам министра, ввод газопровода в строй никак не повлияет на транзит российского топлива в Европу через территорию Украины.

«Северный поток-2» предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Он проходит через экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Дании, Швеции и Германии. Трубопровод пролегает по дну Балтийского моря. Против его строительства активно выступают несколько стран Европы, Украина и США. Последние хотят поставлять на рынок ЕС свой сжиженный природный газ.