В МИД РФ оценили ситуацию с «Северным потоком - 2»

«Северный поток - 2» является экзистенциальным проектом для Германии. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Я так слышала от немецких представителей, я читала аналитику немецких специалистов. Они квалифицируют данный энергетический проект для себя как экзистенциальный», - заявила она в интервью RT на немецком.

По словам дипломата, данный бизнес-проект связан с внутренним развитием Германии, а не с политикой. Так она прокомментировала позицию Джо Байдена, который вновь высказался против строительства трубопровода.

«А если завтра президент Соединенных Штатов Америки Байден, Обама, Трамп или еще кто угодно повелевает Германии перестать дышать, Германия послушает - перестанет дышать?» - отметила Захарова.

Ранее в Кремле заверили, что партнеры «Северного потока - 2» заинтересованы в завершении его строительства. Возводящийся газопровод не имеет никакого отношения к США и вообще расположен на другом континенте, напомнил Дмитрий Песков.