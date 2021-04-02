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От нервов: трихолог рассказала о влиянии стресса на выпадение волос

Анна Берестовая
05:31 02.04.2021
Выпадение волос можно и нужно останавливать.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com
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Дерматолог и трихолог Юлия Галлямова рассказала «Звезде», какое влияние стресс оказывает на состояние волос у мужчин и женщин. Оказалось, что в ответ на переживания волосы одинаково выпадают у представителей разных полов, хотя может показаться и иное.

«У мужчин из-за того, что волосы короткие, они этого не замечают. А вот женщины с длинными волосами конечно замечают обильное выпадение на фоне стресса», - отметила она.

Дерматолог объяснила, что выпадение волос в таких ситуациях можно и нужно останавливать. Это отклонение приводит к нарушению ритмов смены волос. При нем могут обильно выпадать те волосы, которые в ином случае находились бы в фазе роста длительное время.

«Очень часто происходит самоизлечение. Когда нормализуется психологическое состояние пациента, соответственною и ритм волос  приходит в норму. Это бывает достаточно часто, но проходит время», - пояснила эксперт.

Есть люди, которые не слишком беспокоятся при обнаружении у себя симптомов выпадения волос. Есть же и другие, которые при обнаружении симптомов беспокоятся, сразу же идут к врачу и пытаются лечиться.

«Третий вариант возможен, когда такое идет обильное выпадение волос, но система саморегуляции организма не срабатывает и обратно ритм не восстанавливается. Мы называем это хроническим телогенным выпадением волос», - добавила врач.     

Ранее ученые установили, что люди с черными и темно-каштановыми волосами чаще сталкиваются с очаговой алопецией, которая приводит к частичной потере волос. Меньший риск столкнуться с заболеванием у людей с каштановыми и рыжими волосами.                                                                                                                                                                                                                              

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