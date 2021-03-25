Ученые установили связь между цветом волос и облысением

Люди с черными и темно-каштановыми волосами чаще сталкиваются с очаговой алопецией, которая приводит к частичной потере волос. К такому выводу пришли сотрудники университета Западной Вирджинии, проведя соответствующее исследование. Результаты научной работы опубликованы в журнале JAMA Dermatology.

Ученые опирались на данные 500 тысяч человек из британского биобанка. Средний возраст испытуемых составил 47 лет.

Оказалось, что страдают от алопеции в большей степени обладатели черных и темно-каштановых волос, меньший риск столкнуться с заболеванием у людей с каштановыми и рыжеволосыми волосами. У светловолосых вероятность развития очаговой алопеции минимальна, уверены ученые.

Очаговая алопеция представляет собой патологическое выпадение волос в результате повреждения клеток корневой системы волос факторами иммунной защиты. Развитие заболевания редко приводит к полному облысению.