Число жертв пожара в ковидном госпитале в Багдаде выросло до 28 человек

Число погибших в результате взрыва и последующего пожара в клинике для больных коронавирусной инфекцией в Багдаде выросло до 28 человек. Об этом сообщает иракский телеканал Dijlah. Более 50 пациентов получили ожоги и прочие ранения.

Согласно ранее опубликованным в СМИ материалам, пожару в больнице Ибн аль-Хатыб предшествовал взрыв в хранилище с кислородными баллонами. Здание выгорело изнутри почти полностью.

В момент взрыва, по сообщениям службы гражданской обороны и по чрезвычайным ситуациям, в лечебном учреждении находились около 120 человек. В ликвидации огня принимают участие более 20 пожарных расчетов.