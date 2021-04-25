СМИ: актера Паля задержали по подозрению в избиении
По данным СМИ, за потасовку с хоккеистом задержан актер Александр Паль.
© Фото: Екатерина Чеснокова РИА Новости
В СМИ опубликована информация о предположительном задержании актера Александра Паля. Сообщается, что он задержан и доставлен в ОВД. Об этом сообщает канал «112» в Telegram. Предположительно, на актера было написано заявление после драки с хоккеистом.
По данным СМИ, актер свою вину не признает.
Ранее в МВД прокомментировали инцидент с избиением хоккеиста в Москве. Полиция начала проверку информации об избиении с возможным участием актера Паля.