СМИ: актера Паля задержали по подозрению в избиении

В СМИ опубликована информация о предположительном задержании актера Александра Паля. Сообщается, что он задержан и доставлен в ОВД. Об этом сообщает канал «112» в Telegram. Предположительно, на актера было написано заявление после драки с хоккеистом.

По данным СМИ, актер свою вину не признает.



Ранее в МВД прокомментировали инцидент с избиением хоккеиста в Москве. Полиция начала проверку информации об избиении с возможным участием актера Паля.