В полиции прокомментировали инцидент с избиением хоккеиста в Москве

Полиция начала проверку информации об избиении с предположительным участием актера Паля.

«В полицию из медучреждения поступила телефонограмма об обращении к ним 25-летнего гражданина с травмами, которые, по его сведениям, он получил в ходе конфликта в столичном районе Хамовники», – прокомментировали «Звезде» в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В МВД устанавливают все обстоятельства происшествия, в результате которого молодой человек получил травмы в центре Москве. По данному факту проводится проверка, уточнили в ведомстве.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что актера Александра Паля якобы задержали после того, как он с друзьями предположительно избил хоккеиста молодежки ЦСКА Кевина Антипова в центре Москвы. Сам артист опроверг данные сообщения.