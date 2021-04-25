Огромный провал: опубликованы кадры с места схода грунта в Нижегородской области

Опубликовано видео последствий разрушительного схода грунта в селе Караулово Нижегородской области. Огромная масса земли буквально разорвала пополам два дома. Кадры опубликованы в паблике «Нижний №1».

На месте ЧП работают спасатели и сотрудники ЖКХ, которые выясняют, не пострадало ли в результате оползня газовое оборудование.

Известно, что в результате схода грунта никто не пострадал. Жильцы уничтоженного дома поселились у соседей. Вопрос с их дальнейшим расселением находится на контроле у местных властей.